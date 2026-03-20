Bayramda AVM’ler açık mı? 2026 Ramazan Bayramı AVM çalışma saatleri

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte alışveriş planları yapan, sinemaya gitmek isteyen veya bayram gezilerini organize eden milyonlarca kişi aynı sorunun yanıtını arıyor: Bayramda AVM’ler açık mı? 2026 yılında 20 Mart Cuma günü başlayan Ramazan Bayramı süresince alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinde değişiklik yapılıyor. Özellikle bayramın ilk günü farklı saat uygulamaları dikkat çekerken, sonraki günlerde normal düzene dönüş yaşanıyor. İşte 2026 Ramazan Bayramı AVM çalışma saatleri ve merak edilen tüm detaylar.

BAYRAMDA AVM’LER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı boyunca AVM’ler genel olarak açıktır. Türkiye genelinde faaliyet gösteren alışveriş merkezleri bayram süresince ziyaretçilerini ağırlamaya devam eder. Ancak bayramın ilk günü, dini ve kültürel nedenlerle açılış saatlerinde değişiklik yapılır.

Bu nedenle özellikle bayramın ilk günü alışveriş planı yapan vatandaşların saatlere dikkat etmesi önemlidir.

2026 RAMAZAN BAYRAMI AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

2026 yılında Ramazan Bayramı’nda AVM’lerin çalışma saatleri şu şekilde planlanmıştır:

Tarih Gün Çalışma Saatleri 20 Mart 2026 Bayramın 1. Günü 12:00 / 13:00 – 22:00 21 Mart 2026 Bayramın 2. Günü 10:00 – 22:00

BAYRAMIN 1. GÜNÜ AVM’LER KAÇTA AÇILIYOR?

Bayramın ilk günü olan 20 Mart 2026 Cuma tarihinde AVM’ler genellikle sabah saatlerinde kapalı olur. Açılış saatleri çoğunlukla 12:00 veya 13:00 olarak belirlenir.

Bu uygulama, bayram sabahı yapılan ziyaretler ve dini programlar nedeniyle yaygın olarak tercih edilir. AVM’ler ise akşam saat 22:00’ye kadar hizmet vermeye devam eder.

BAYRAMIN 2. GÜNÜ AVM ÇALIŞMA SAATLERİ

Bayramın ikinci günü itibarıyla AVM’lerde çalışma saatleri normale döner. 21 Mart 2026 Cumartesi günü alışveriş merkezleri genellikle 10:00 – 22:00 saatleri arasında hizmet verir.

Bu saatler, yılın geri kalanındaki standart AVM çalışma düzeni ile aynıdır.

AVM ÇALIŞMA SAATLERİ NEDEN DEĞİŞİYOR?

Bayram dönemlerinde AVM çalışma saatlerinin değişmesinin temel nedeni, toplumun bayram sabahını aile ziyaretleri ve dini ibadetlerle geçirmesidir. Bu nedenle AVM’ler bayramın ilk günü geç açılarak hem çalışanlar hem de ziyaretçiler için esneklik sağlar.

BAYRAMDA AVM’YE GİTMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

AVM’lerin açılış saatleri bayramın ilk günü farklı olabilir.

Her AVM’nin çalışma saatleri yönetim kararına göre değişiklik gösterebilir.

Yoğunluk nedeniyle özellikle öğleden sonra kalabalık artabilir.

En güncel bilgiler için AVM’lerin resmi web sitesi veya sosyal medya hesapları kontrol edilmelidir.

Bayramda AVM’ler açık mı?

Evet, Ramazan Bayramı boyunca AVM’ler genel olarak açıktır. Ancak çalışma saatlerinde özellikle ilk gün değişiklik olabilir.

Bayramın 1. günü AVM’ler kaçta açılıyor?

20 Mart 2026 tarihinde AVM’ler genellikle 12:00 veya 13:00 saatlerinde açılır ve 22:00’ye kadar hizmet verir.

Bayramın 2. günü AVM saatleri nasıl?

Bayramın ikinci günü itibarıyla AVM’ler normal çalışma düzenine döner ve 10:00 – 22:00 saatleri arasında açık olur.

AVM’ler bayramda neden geç açılıyor?

Bayram sabahı yapılan ziyaretler ve dini programlar nedeniyle AVM’ler ilk gün geç saatlerde açılır.

AVM çalışma saatleri her şehirde aynı mı?

Hayır, çalışma saatleri AVM yönetimine ve yerel düzenlemelere göre küçük farklılıklar gösterebilir.

Bayramda AVM saatlerini nereden öğrenebilirim?

AVM’lerin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden en güncel çalışma saatlerine ulaşabilirsiniz.