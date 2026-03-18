Bayramda bazı yollar, köprüler ve toplu taşıma ücretsiz olacak

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ramazan Bayramı tatili süresince bazı köprü, otoyol ve toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağı belirtildi.

Karara göre, 19 Mart 2026 Perşembe günü saat 00.00’dan (Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 22 Mart 2026 Pazar günü saat 24.00’a kadar; yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

Aynı tarihler arasında, 20 Mart 2026 Cuma günü saat 00.00’dan (Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece) 22 Mart 2026 Pazar günü saat 24.00’a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.