Bayramda bir kutu lokum bile alamıyoruz

Bilge Su YILDIRIM

Emekliler, bir bayramı daha krizin gölgesinde, ekonomik darboğaz kıskacında geçiriyor.

Aylıkları ancak asgari ücretin yarısına denk gelen emeklilere de bayram ikramiyesi yalnızca 4 bin lira çıktı, herhangi bir ihtiyacı karşılamaktan oldukça uzak bu meblağın da henüz yalnızca 3 bin lirası yatırıldı.

İkramiyenin kalan 1 bin lirasının ne zaman yatırılacağı ise belli dahi değil. Tüm bu tablonun içerisinde bu şeker bayramı da emekliler için ‘bayram tadında’ geçmekten oldukça uzak.

ÇOCUKLAR KAPIMIZI DAHİ ÇALMIYOR

Emekliler, bu şeker bayramını nasıl geçirdiklerini BirGün’e anlattı. Emekli öğretmen Selahattin Oktay, bayram coşkusu duyamadıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Bayramım şu an itibariyle güzel geçiyor ama bir sorun niye… Kızım ziyareti geldi, sohbet ediyoruz da ondan. Yoksa bayramlar oldukça tekdüze, sevinçten uzak. 4 bin lira ikramiye rezalet dahi değil. Bizim emekliler olarak talebimiz 15 bin liralık aylıklarımızın 4 kere ikramiye olarak yatmasıydı, artık bundan da geçtik. Eskiden bayramlarda insanlar birbirine çikolata, lokum götürürdü, artık bir kutu lokum bile alamıyor insanlar. Bu rezaletten kurtulmanın yolu ancak sokakta mücadele etmekten geçiyor. O sebepten alanlardayız, dün de Maltepe’deydik, hiç değilse buruk geçecek bu bayrama azıcık umut oldu o miting.”

Bir diğer emekli Gülsen Şener Gülseven ise şunları söyledi: “Yol paraları yüzünden uzaklara gidemedik, kaldık burada. Çok gülünç bir ikramiye yatıracaklardı, onu da yarım yamalak ancak verdiler. Durum kötü. Eskiden gelen komşu çocuklarına harçlık verirdik, şimdi ne mümkün. Torunlarımıza, yeğenlerimize bile ya verebiliyoruz ya veremiyoruz. Zannediyorum çocuklar da bu durumun farkına vardı ki bayramlaşmaya bile gelmiyorlar. Sabahtan beri tek bir çocuk dahi çalmadı kapımı. İnsan yalnız hissediyor, bekliyor… Yine de umutsuz değiliz. Bunun böyle gitmeyeceğine ve değişeceğine inancımız tam.”

ŞEKER TADINDA GÜNLER İÇİN MÜCADELEYE

Emeklilerin Sendikası İstanbul Şubeler Dönüm Sözcüsü Mustafa Durna, emeklilerin şeker bayramını ne koşullar altında geçirdiğini BirGün’e değerlendirdi. “Bayram bizim için bir süredir bayram olmaktan çıktı” diyen Durna, şunları söyledi: “Emeklilerin bayramları gerçekten bayram tadında geçirebilmesi, demokratik hakların işletilmesiyle mümkün.

Demokratik hakları hedefe alan iktidarın, sanki babasının cebinden veriyormuşçasına emeklilere belirlediği ikramiye miktarı ortada. 4 bin liraya sadaka bile demeye dili varmıyor insanın. Oysa bu bir lütuf değil, emeklilerin mücadele ederek kazandıkları bir hak. Bu yüzden bu tabloda bayramda memleketine gidip gelmeyi bile karşılayamayan, torununa harçlık veremeyen emeklilerin mücadelesi, ülkenin dört bir yanında verilen demokrasi mücadelesinden ayrı düşünülemez. Bu sebepten bu bayram, mücadelede bir dönüm noktası. Seçim sonrası alanlarda olan emeklilerle şimdi mücadelenin öncülüğünü göğüsleyen gençlerin kararlığı güzel bayramları getirecek. Dede torun el ele, omuz omuza verilen mücadele kazandıracak.”

***

HARÇLIK DA ERİDİ GİTTİ

Zaten harçlık vermekte zorlanan emeklilerin verebildiği harçlık da alım gücünde eski gücüne sahip olamıyor. Ekonomim’de yer alan habere göre en büyük banknot olan 200 liranın 2015’te sahip olduğu alım gücü 2025’te ancak 2 bin 246 liraya denk düşüyor. Yani 2015’te toruna 200 lira bayram harçlığı veren bir emeklinin, harçlık gücünü koruyabilmesi için 11 adet 200 TL’lik banknot verip üstünü de tamamlaması gerekiyor. Bunun karşısında geçen 10 yılda emekli maaşlarındaki artış yüzde 1258 oranında olurken, enflasyonla 200 TL’nin alım gücü ise yüzde 1023 oranında değişiyor.