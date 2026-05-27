Bayramda ‘butlan’ normali: AKP-CHP bayramlaşacak

Mahkemenin, “Mutlak butlan” kararı ile CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk Parti Meclisi toplantısını 1 Haziran’da gerçekleştireceği belirtildi. TBMM’yi, “Yeni genel merkez” olarak nitelendiren ve 37’inci Olağan Kurultay ile Parti Meclisi'ne giren isimlerin de toplantıya katılacağı savunuldu.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın kesin hükümsüz sayılarak iptal edilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yönetimini devraldı. Mahkeme kararının ardından CHP Genel Merkezi’ne ilk kez 30 Mayıs’ta, bayramlaşma programı kapsamında gideceği belirtilen Kılıçdaroğlu’nun, 1 Haziran’da ise Parti Meclisi’ni (PM) toplayacağı bildirildi.

PM VE YDK TEBLİĞİ

Ankara 3’üncü Genel İcra Dairesi’nin de Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının, “CHP Kurultayı'nın iptal edilmesi nedeniyle göreve iade edilen PM ve YDK üyelerine tebligat yapılması” talebine kabul ettiği görüldü. Bu kapsamda 37’nci Olağan Kurultay’da PM ve YDK listelerine giren üyelere görevleri tebliğ edildi.

KURULTAY TALEBİ

CHP kaynakları, “Grup Başkanı” sıfatıyla PM’ye katılma hakkı bulunan Özgür Özel’in toplantıya katılıp katılmayacağının henüz netleşmediğini kaydederek, “Özel’e yakın” olarak nitelendirilen PM üyelerinin toplantıya katılacağını ileri sürdü. Özel ekininin toplantıda, “Olağanüstü kurultay” yapılması yönünde irade koyacağı kaydedildi.

Siyasi Partiler Kanunu’nun genel başkanlara geniş yetkiler tanıdığının altını çizen bazı CHP’liler ise “Kılıçdaroğlu’nun parti kurullarını toplamadan bazı isimleri tedbirli disipline sevk edebileceğini” iddia etti. Kılıçdaroğlu’nun disipline sevk yetkisini kullanması halinde PM’deki dengelerin, “Kılıçdaroğlu lehine” bozulacağı vurgulandı.

DİSİPLİN SÜREÇLERİ

Kılıçdaroğlu’na yakın partililer öte yandan, aralarında Özgür Özel’in de yer aldığı çok sayıda milletvekilinin parti üyeliklerinin askıya alınabileceğini dile getirdi. Hakkında soruşturma dosyası bulunan ya da yargılanan partililerden, “Yazılı savunma” talep edileceği de iddialar arasında yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklayan bazı milletvekilleri ise “Kemal Bey'in böyle bir düşüncesi yok” diyerek ilk hamlenin ihraçlar ve disiplin süreçlerini olmayacağını kayda geçirdi.

BAYRAMLAŞMA PROGRAMI

Kılıçdaroğlu idaresindeki CHP, bayramlaşma heyetini de belirledi. CHP milletvekilleri Hasan Öztürkmen, Barış Bektaş ve Sevda Erdan Kılıç’ın CHP Genel Merkezi'nde ziyaretçi kabul edeceği dile getirildi. Bayramlaşma ziyaretine çıkacak heyetteki milletvekilleri ise Ali Fazlı Kasap, Hüseyin Yıldız ve Deniz Demir olarak sıralandı.

CHP lideri Özel’e yakın kurmaylar, Özel’in Genel Başkanlığının ilk döneminde yürütülen ve “Normalleşme” adı verilen süreci eleştirenlerin bayramlaşma heyetinde yer aldığının altını çizerek, “AKP ile tokalaşılır mı?’ diye soranlar şimdi AKP ile bayramlaşmak için bekleyecek” diye konuştu.