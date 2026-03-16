Bayramda çalışanın hakkı: Mesai ücreti nasıl hesaplanıyor?

Ramazan Bayramı yaklaşırken birçok işyerinde bayram mesaisi planları yapılmaya başlandı. Resmi tatillerde çalışan işçilerin ücretleri normal günlerden farklı hesaplanıyor. İş Kanunu’na göre bayramda çalışan işçiler hem normal yevmiyelerini alıyor hem de ek bayram mesaisi ücreti kazanıyor. Peki bayram mesaisi nasıl hesaplanıyor, kimler ne kadar ek ücret alıyor?

BAYRAM MESAİSİ NASIL HESAPLANIR?

Dini ve resmi bayramlarda çalışan işçilere “genel tatil ücreti” ödenir. Buna göre çalışan, o gün için normal günlük ücretinin yanı sıra bir günlük ücret daha alır. Yani bayramda çalışan işçi iki yevmiye kazanmış olur.

Hesaplama yapılırken işçinin aylık brüt maaşı 30’a bölünerek günlük ücret bulunur. Ardından bu tutar iki katına çıkarılarak bayram mesai ücreti belirlenir.

ASGARİ ÜCRETLİ NE KADAR ALACAK?

2026 yılı için brüt asgari ücret 33 bin 30 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu tutar üzerinden hesaplandığında günlük brüt ücret yaklaşık 1.101 TL oluyor.

Bayramda çalışan bir asgari ücretli, günlük ücretine ek olarak 1.101 TL daha alıyor. Ramazan Bayramı’nda arife günüyle birlikte 3,5 gün resmi tatil olduğu için bayram boyunca çalışan bir işçinin alacağı ek ödeme yaklaşık 3 bin 853 TL’ye ulaşıyor.

HAFTA SONUNA DENK GELİRSE ÖDEME ARTIYOR

Bayram günlerinin hafta sonuna denk gelmesi halinde ödeme daha da artıyor. Bu durumda bayram mesaisi yüzde 50 zamlı, yani 2,5 kat yevmiye üzerinden hesaplanıyor.

Bu yıl Ramazan Bayramı’nın hafta sonuna denk gelen günleri nedeniyle bayram boyunca çalışan bir asgari ücretlinin eline geçen toplam ek mesai ücreti yaklaşık 4 bin 954 TL’ye kadar çıkabiliyor.

BAYRAMDA ÇALIŞMAK ZORUNLU MU?

İş Kanunu’na göre işverenler çalışanlarını resmi tatillerde zorla çalıştıramaz. Bayramda çalışma kural olarak işçinin onayına bağlıdır.

Ancak iş sözleşmesinde veya toplu sözleşmede bayramlarda çalışılabileceğine dair bir hüküm varsa, işveren çalışanı bayram mesaisine çağırabilir.

BİR SAAT ÇALIŞANA DA TAM ÜCRET

Bayram günü çalışan bir işçi, kaç saat çalışırsa çalışsın o günün tam ücretini alma hakkına sahip. İşveren bir çalışanını yalnızca kısa süreliğine bile çalıştırsa, işçi yine de tam günlük bayram ücreti alır.

FAZLA ÇALIŞMA OLURSA ÜCRET ARTAR

Bayram günü normal çalışma saatinin üzerine çıkan işçiler için ayrıca fazla mesai ücreti ödenir. Bu ücret, bayram mesaisi üzerinden yüzde 50 zamlı olarak hesaplanır.

ÜCRET YERİNE İZİN KULLANILABİLİR Mİ?

Bayram mesaisi karşılığında işçi isterse ücret almak yerine sonradan izin kullanmayı tercih edebilir. Bu durum işçi ile işveren arasında yapılacak anlaşmaya bağlıdır.