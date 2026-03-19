Bayramda Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi? 2026 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri

Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte sürücülerin en çok araştırdığı konular arasında “1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 2026 ne kadar?” ve “Çanakkale Köprüsü bayramda ücretsiz mi?” soruları yer alıyor. Marmara ile Ege arasındaki ulaşımı hızlandıran bu dev proje, özellikle bayram yolculuklarında yoğun şekilde tercih ediliyor. İşte 2026 yılı güncel tarifeye göre Çanakkale Köprüsü ücretleri ve detaylar…

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2026 NE KADAR?

1915 Çanakkale Köprüsü, Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun en önemli geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor. 2026 yılı itibarıyla köprü geçiş ücretleri araç sınıfına göre belirlenmiştir.

2026 Çanakkale Köprüsü ücret tarifesi

Araç Sınıfı Geçiş Ücreti (TL) 1. Sınıf 995,00 ₺ 2. Sınıf 1.245,00 ₺ 3. Sınıf 2.240,00 ₺ 4. Sınıf 2.490,00 ₺ 5. Sınıf 3.755,00 ₺ 6. Sınıf 250,00 ₺

Not: Ücretler 01/01/2026 saat 00:00 itibarıyla geçerlidir ve KDV dahildir.

BAYRAMDA ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?

Bayram döneminde en çok merak edilen sorulardan biri de “Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi?” sorusudur. Resmi düzenlemeye göre bayram süresince Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı köprü ve otoyollar ücretsiz hale getirilmektedir.

Ancak 1915 Çanakkale Köprüsü, yap-işlet-devret modeliyle işletilen projeler arasında yer aldığı için bu uygulamanın dışındadır. Bu nedenle Çanakkale Köprüsü bayramda ücretsiz değildir ve geçişler ücretli olarak devam eder.

GEÇİŞ ÜCRETLERİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

Giriş bilgisi bulunamaması halinde en uzak mesafe ücreti uygulanır.

U dönüşü yapılması durumunda en uzak mesafe ücreti alınır.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Çanakkale Boğazı’nı kesintisiz şekilde geçen köprü, feribot bekleme süresini ortadan kaldırarak sürücülere ciddi bir zaman avantajı sağlar. Özellikle bayram yoğunluğunda hızlı geçiş imkanı sunması nedeniyle sıkça tercih edilmektedir.

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 2026 ne kadar?

2026 yılı için 1. sınıf araçlar için geçiş ücreti 995 TL’dir.

Çanakkale Köprüsü bayramda ücretsiz mi?

Hayır, Çanakkale Köprüsü bayramda ücretsiz değildir ve ücretli geçiş uygulanır.

Bayramda hangi köprüler ücretsiz?

KGM’ye bağlı köprüler ücretsizdir ancak yap-işlet-devret projeleri bu kapsamda değildir.

Çanakkale Köprüsü hangi güzergâhta yer alıyor?

Malkara-Çanakkale Otoyolu üzerinde yer alarak Marmara ile Ege’yi birbirine bağlar.

Çanakkale Köprüsü ücretleri neden yüksek?

Köprü, yap-işlet-devret modeliyle işletildiği için ücretlendirme devlet köprülerinden farklıdır.

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 2026 yılında da sürücüler için önemli bir maliyet kalemi olmaya devam ediyor. Bayram döneminde bazı köprüler ücretsiz olsa da bu köprü kapsam dışında kalmaktadır. Bu nedenle yolculuk planı yaparken güncel ücretleri dikkate almak ve bütçeyi buna göre ayarlamak büyük önem taşır.