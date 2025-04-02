Bayramda dört bir yanda mücadele vardı: Aydınlık yarınlar için direniştelerdi

İlayda SORKU

Türkiye, bir bayramda daha emekten ekolojiye uzanan geniş bir yelpazede direnişlerle dolu bir tablo sergiledi. İşçiler, çevre aktivistleri, yurttaşlar; yurdun dört bir yanında haklarını ve geleceklerini koruma adına mücadelelerini sürdürdü.

Dayanışma ve kararlılık, mücadelelerin ortak paydası olmaya devam etti.

MADENCİLER AYAKTA

Ankara Nallıhan’daki Çayırhan Termik Santralı ve maden sahalarının özelleştirilmesine karşı çıkan 500 maden işçisi, aylardır mücadeleyi sürdürüyor. Özelleştirme ihalesi sonuçlanan Çayırhan Termik Santralı ve Maden Ocağı, 20 milyar TL’ye Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi’ne satıldı. Milyarlarca liralık kamu zararı sebebiyle eleştirilen özelleştirmeye karşı madenciler, bayramda da direnişi sürdürdü.

TÜTÜN İŞÇİSİ HAKKINI İSTİYOR

İzmir’de üç tütün fabrikasında çalışan toplam 1700 işçi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve başladı. Bornova’daki Sunel Tütün Fabrikası’nda yaklaşık 600 işçi 27 Şubat 2025’te greve giderken, Torbalı’daki Oryantal Tütün Paketleme’de 800 işçi 28 Şubat’ta ve T.T.L. Tütün’de 300 işçi 3 Mart’ta greve katıldı. İşçiler, taleplerini duyurmak amacıyla Torbalı’da bulunan JTI ve Philip Morris firmalarının önünde eylemler düzenledi, tedarik zincirindeki tüm şirketlerin adil ücret ve insani çalışma koşulları sağlaması gerektiğini vurguladı. Emekçilen, bayramı direnişle karşıladı.

SİNPAŞ YILDIRAMADI

Yurttaşlar Sinpaş’ın Marmaris’teki ruhsat iptaline rağmen inşaata devam eden otel ve devremülk projesine geçit vermemekte kararlı. Hukuki zaferler elde edilmesine rağmen süren inşaata karşın, çevre savunucuları haftalardır nöbet tutuyor. Marmaris Kaymakamlığı önünde nöbeti sürdüren 35 sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü, bayramda da direnişe devam etti.

KÖLELİK BİTSİN

İzmir Kemalpaşa’da faaliyet gösteren Temel Conta fabrikasında çalışan işçiler, fabrika yönetiminin sendika yetkisini tanımaması üzerine 10 Aralık 2024’te greve başladı. Petrol-İş Aliağa Şubesi’ne bağlı işçiler, anayasal hakları olan sendikalı çalışma hakkı için aylardır mücadele ediyor. Grev, bayram süresince de fabrika önünde devam etti. "Biz burada çok bir şey istemiyoruz, Temel Conta’daki kölelik sistemi bitsin istiyoruz" diyen işçiler, bayramı grev çadırlarıyla karşıladı. 113 gündür direnişte olan Temel Conta işçileri "Sendikal hakkımız engellenemez", "Temel Conta işçisi yalnız değildir’’ döviz ve pankartları ile bayramı bitirdi.

TELUS’TA DİRENİŞ SÜRÜYOR

İzmir Buca 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Kanada merkezli Telus Digital şirketinde çalışan işçiler, Ocak 2024’ten itibaren Çağrı İş Sendikası’nda örgütlenmeye başladı. Ancak, sendikal faaliyetlere katılan işçiler işten çıkarıldı. Bayram süresince de direnişlerini sürdüren emekçiler, haklarını alana kadar direnişe devam edecek.

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KAZDAĞLARI HEPİMİZİN

Türkiye’nin en önemli doğal zenginliklerinden biri olan Kazdağları yıllardır maden şirketlerinin talanına karşı direnişin sembolü oldu. Alamos Gold’un ağaç katliamıyla başlayan mücadele, Cengiz Holding’in Kirazlı ve Halilağa’daki madencilik projeleriyle sürüyor. Doğayı tahrip eden, halkın geçim kaynağı olan su kaynaklarını ve tarımı tehdit eden Cengiz Holding, halkın ve ekoloji savunucularının direnişiyle karşı karşıya. Bölgede nöbet tutan halk, yeni yıl gibi bayramı da mücadeleyle karşıladı.