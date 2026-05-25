Bayramda İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, son günlerde Türkiye genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar ve Kurban Bayramı süresince beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son 10 gündür Türkiye üzerinde etkili olan yağışlı sistemin yer yer fırtına, dolu ve yıldırımlara neden olduğunu söyleyen Tek, bazı bölgelerde su baskınları ve taşkın risklerinin öne çıktığını, yağışlı sistemin temel nedeninin ise Avrupa üzerinde oluşan yüksek basınç sistemi olduğunu belirtti.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Bayramın ilk günü İstanbul’da yağış beklenmediğini söyleyen Tek, "Bayramın ilk günü İstanbul'da yağış yok. Özellikle bayram namazı saatinde yağışın olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İstanbul'da gün içerisinde bayram sıcaklıkları 26-27 derecelere kadar çıkıyor. Açık ve az bulutlu bir hava var" dedi.

"Bayramın ikinci günü, perşembe günü İstanbul'da yağışları görmeye başlayacağız" diyen Tek, şöyle devam etti:

"Genel olarak parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kapalı ama yağış geçişlerini de perşembe günü görüyor olacağız. Ama sıcaklıklarda çok büyük bir değişiklikler olmayacak. Fazla üşümeyeceğiz ama yağışı beraberinde görüyor olacağız. Bayramın üçüncü günü, cuma günü ise genel olarak açık, az bulutlu ama öğleden sonraki saatlerde hafif bir yağmur geçişi olma olasılığı bulunuyor. Bayramın son gününe geldiğimizde ise cumartesi günü tamamen İstanbul'da açık bir hava var ve sıcaklıklar da 27-28 derecelere çıkmış olacak. Bayramı kapatırken de son gün, pazar günü, bayramın arkasındaki günde yine hava açık. İstanbul'da hafta sonu ile bayramla birlikte hafta sonuna da yağışsız ve güzel bir havayla girmiş olacaklar gözüküyor" dedi.

"YAĞIŞLAR ETKİSİNİ KAYBEDİYOR"

"Bayramın ardından ülke genelindeki yağışlar etkisini kaybetmiş olacak" ifadesini kullanan Tek, şunları söyledi: