Bayramda Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi? 2026 Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca sürücü “Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2026 ne kadar?”, “Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi?” ve “İstanbul-İzmir yolu maliyeti kaç TL?” sorularına yanıt arıyor. Özellikle tatil için yola çıkanlar açısından köprü ve otoyol ücretleri bütçeyi doğrudan etkiliyor. İşte 2026 yılı güncel tarifeye göre Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri ve bayram dönemine dair merak edilen tüm detaylar…

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2026 NE KADAR?

İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşımı büyük ölçüde kısaltan Osmangazi Köprüsü, Marmara Bölgesi’nin en kritik ulaşım noktalarından biri olarak öne çıkıyor. 2026 yılı itibarıyla köprü geçiş ücretleri araç sınıflarına göre farklılık göstermektedir.

2026 Osmangazi Köprüsü ücret tarifesi

Araç Sınıfı Geçiş Ücreti (TL) 1. Sınıf 995,00 ₺ 2. Sınıf 1.590,00 ₺ 3. Sınıf 1.890,00 ₺ 4. Sınıf 2.505,00 ₺ 5. Sınıf 3.165,00 ₺ 6. Sınıf 695,00 ₺

Not: Ücretler 01/01/2026 saat 00:00 itibarıyla geçerlidir ve KDV dahildir.

BAYRAMDA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?

Bayram döneminde en çok araştırılan konulardan biri de “Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi” sorusudur. Resmi karara göre Ramazan Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı köprü ve otoyollar ücretsiz olacaktır.

Ancak Osmangazi Köprüsü, yap-işlet-devret modeliyle işletilen projeler arasında yer aldığı için bu kapsamın dışındadır. Bu nedenle Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz değildir ve geçişler mevcut tarifeye göre ücretli şekilde devam eder.

BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

Ücretsiz geçiş uygulaması 19 Mart Perşembe saat 00.00’dan başlayarak 22 Mart Pazar gün sonuna kadar geçerlidir. Bu kapsamda:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ücretsiz

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz

Ancak Osmangazi Köprüsü gibi özel işletme projelerinde ücretlendirme devam etmektedir.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Osmangazi Köprüsü, özellikle İstanbul-İzmir hattında seyahat eden sürücüler için büyük bir zaman avantajı sağlar. Körfez geçişini saatlerden dakikalara indiren bu köprü, yoğun bayram trafiğinde hızlı ve konforlu bir alternatif sunar.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2026 ne kadar?

2026 yılı için 1. sınıf otomobil geçiş ücreti 995 TL olarak belirlenmiştir.

Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi?

Hayır, Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz değildir ve ücretli geçiş devam eder.

Bayramda hangi köprüler ücretsiz?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsizdir.

Osmangazi Köprüsü hangi yolda kullanılıyor?

İstanbul ile İzmir arasındaki otoyol güzergâhında yer alır ve Körfez geçişini sağlar.

Osmangazi Köprüsü ücretleri neden yüksek?

Köprü, yap-işlet-devret modeliyle işletildiği için ücretlendirme devlet köprülerinden farklıdır.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2026 yılında da sürücüler için önemli bir maliyet kalemi olmaya devam ediyor. Bayram döneminde bazı köprüler ücretsiz olsa da Osmangazi Köprüsü bu kapsamda yer almıyor. Bu nedenle yolculuk planı yaparken ücretleri dikkate almak ve bütçeyi buna göre hazırlamak büyük önem taşıyor.