Bayramda tatil kaç gün olacak: Saray’dan ‘idari izin’ açıklaması

Haziran ayı başındaki Kurban Bayramı’nda tatilin kaç gün olacağına dair açıklama beklenirken Cumhurbaşkanlığı İletişi Başkanı Fahrettin Altun tarafından kamu çalışanlarına dair bilgilendirme yapıldı. Altun, Kurban Bayramı tatilinin uzatılmadığına işaret eden açıklamasında, kamu çalışanlarının 5 Haziran Perşembe günü öğlenden başlamak üzere 9 Haziran’a kadar idari izinli sayılacağını söyledi.

Altun’un, konuyla ilgili X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.

Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.

Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz.