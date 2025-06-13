Bayramda tatilciler Alanya’ya 5 bin ton atık bıraktı

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Arefe günü ve 4 günlük bayram tatilinde 4 bin 552 ton evsel, 322 ton 630 kilogram ambalaj atığı olmak üzere toplamda 4 bin 874 ton 630 kilogram atık topladı.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların temiz ve sağlıklı bir bayram geçirmesi için Kurban Bayramı tatili süresince yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. 5 gün boyunca 24 saat teyakkuzda olan ekipler; kentin dört bir yanında temizlik çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttü. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince bayramda şehir merkezi ile köy ve yayla bölgelerinde son teknoloji ekipman ve araçlar ile yapılan temizlik çalışmaları, vatandaşlardan tam not aldı ve Alanya’nın şehir kimliğine zarar veren görüntülerin önüne geçildi. Ekipler, Arefe günü ve 4 günlük bayram tatilinde 4 bin 552 ton evsel, 322 ton 630 kilogram ambalaj atığı olmak üzere toplamda 4 bin 874 ton 630 kilogram atık topladı.