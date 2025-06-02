Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 2025 Kurban bayramında köprü ve otoyollar bedava mı?

Kurban bayramı 2025 yılında 6 Haziran ile 9 Haziran arasında sürecek. Kurban bayramına sayılı günler kala yurttaşlar bayramda toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. 4 gün sürecek kurban bayramına ilişkin köprü ve otoyollar bedava mı sorusuna dair Resmi Gazete'de karar yayınlandı. Peki Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? İşte 2025 kurban bayramında bedava olan köprü ve otoyollar...

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

6 Haziran ile 9 Haziran tarihleri arasında sürecek Kurban Bayramı'nda Marmaray, Başkentray, İZBAN ve belediyelerin toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak; yap-işlet-devret projeleri uygulamanın dışında tutulacak.

KURBAN BAYRAMINDA BEDAVA OLAN KÖPRÜ VE OTOYOLLAR

Kurban Bayramı tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 5 Haziran 2025 Perşembe günü saat 00.00'dan başlayarak (Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece), 9 Haziran 2025 Pazartesi saat 24.00 kadar kadar ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

Bayram tatili ne zaman bitiyor?

6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak. 10 Haziran Salı günü resmi kurumlar ve bankalar tekrar açılmış olacak.

2025 Kurban Bayramı günleri şu şekilde: