Bayramda toplu ulaşım yüzde 50 indirimli

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda kent içi toplu ulaşımda düzenlemelere gitti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, Ramazan Bayramı süresince İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararı doğrultusunda yüzde 50 indirimli hizmet verecek. Cumhurbaşkanlığı’nca bir karar yayımlanması durumunda ise ulaşım hizmetleri ücretsiz yapılabilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü de mezarlıklara özel otobüs seferleri düzenleyecek.

ESHOT; İZULAŞ ve İZTAŞIT araçlarında, 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerindeki Ramazan Bayramı ve 2, 3, 4 Nisan tarihlerindeki idari izin süreci için takviye seferlerle özel bir sefer tarifesi hazırladı. Vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak için İzmir Otogarı’na erişim sağlayan ve özellikle ana akslar üzerinde yoğunluk yaşanabilecek hatlara gerekli araç takviyeleri yapıldı. Bayram boyunca orman köyü hatları da hizmete devam edecek. ESHOT’un Baykuş Seferleri de Gaziemir, Çiğli, Bornova, Buca ve Narlıdere ilçelerinden Konak’a olacak şekilde haftanın her günü gece yarısından sabaha kadar devam edecek. Sefer saatlerine ulaşmak için www.eshot.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.

METRO VE TRAMVAY PROGRAMI

İzmir Metrosu’nda seferler, Ramazan Bayramı olan 30, 31 Mart, 1 Nisan ve 2,3,4,5,6 Nisan tarihlerinde Pazar tarifesiyle çalışacak. Seferler 7,5 dakikada bir gerçekleştirilecek. Konak Tramvayı’nda; 30,31 Mart ve 1 Nisan’da Pazar, 2,3 ve 4 Nisan’da Cumartesi tarifesi olacak. Karşıyaka Tramvayı’nda Ramazan Bayramı olan 30,31 Mart, 1 Nisan ile 2, 3, 4, 5, 6 Nisan tarihlerinde pazar günü tarifesiyle işletim yapılacak. Çiğli Tramvayı’nda ise Ramazan Bayramı süresince 06.00-00.20 saatleri arasında Mavi Hat’ta 17 dakikada bir seferler devam edecek. Turuncu Hat ise 18 dakikada bir çalışacak. 30, 31 Mart ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nisan tarihlerinde ise Alaybey-Katip Çelebi Üniversitesi arasında 06.00-07.00 saatleri arasında 15 dakika, 07.00-22.00 saatleri arasında 12 dakika, 22.00-00.20 saatleri arasında ise 15 dakikada bir sefer yapılacak. Mavi Hat’ta 17 dakikada bir, turuncu hat ise 18 dakikada bir çalışacak.

İZDENİZ’de; 29 Mart ile 6 Nisan tarihleri arasında 9 gün süresince hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak. 28 Mart Cuma, 29 Mart Cumartesi, 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 4 Nisan Cuma, 5 Nisan Cumartesi günlerinde Baykuş Seferleri yapılacak. Baykuş ücret tarifesi geçerli olacak. İskelelerde gemi kapasitesinden fazla oluşacak yolcu yoğunluğunu önlemek amacıyla yedek gemiler sefere hazır bekletilecek.

Yurttaşlar ayrıntılı hat ve sefer saat bilgilerine; eshot.gov.tr, ESHOT Mobil, izmirmetro.com.tr, tramizmir.com, izdeniz.com.tr ve izban.com.tr’den ulaşılabilir. Ayrıca 153 numaralı Hemşeri İletişim Hattı’ndan da 7 gün 24 saat gerekli bilgiler alınabilecek.