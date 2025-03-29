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Bayramda ulaşım ücretsiz olacak

Ajans Haberleri
  • 29.03.2025 19:14
  • Giriş: 29.03.2025 19:14
  • Güncelleme: 29.03.2025 19:14
Kaynak: İHA
Bayramda ulaşım ücretsiz olacak

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ramazan Bayramı süresince toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ramazan Bayramı boyunca toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını açıkladı. Başkan Ünlüce, "Değerli hemşehrilerim ve bayramı Eskişehir’de geçirecek kıymetli misafirlerimiz, Ramazan Bayramı boyunca tramvaylarımız ve otobüslerimiz ücretsiz olarak hizmetinizdedir. Sevdiklerinizle birlikte keyifli ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi.

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