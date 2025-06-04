Bayramda yollar memlekete çıkamıyor

Bilge Su YILDIRIM

Kurban Bayramı’na iki gün kaldı, otobüs terminalleri ve havaalanlarında ise alışıldık kalabalıklar görülmüyor. Bayramda memleketine ziyarete gitmek isteyen yurttaşlar, ulaşım maliyetlerinden şikâyetçi. Uçak, otobüs, tren fark etmeksizin her toplu taşıma aracının bilet fiyatlarının cep yaktığını belirten yurttaşların kimi memlekete gitmekten vazgeçtiğini kimisi ise ulaşıma harcadığı meblağların finansal olarak onu zorladığından bahsediyor.

Bilet almakta en çok zorlanan toplumsal kesimlerden biri ise üniversite öğrenciler. Ailelerden farklı şehirlerde öğrenim gören öğrenciler, mevcut ekonomik koşullarda bayramda memleketlerine gidip gelmenin neredeyse ‘anlamsız hâle geldiğini söyledi.

İstanbul’da öğrenim gören üniversite öğrencisi Kürşat Şen, “Bayram gelirken bayramı düşünmüyoruz, hesap kitap yapıyoruz” dedi. Her toplu ulaşım taşıtının bilet fiyatlarını kıyaslayıp en ucuzunu bularak bilet alan Şen, “Başka türlü karşılayamıyorum” dedi. Şen, şunları söyledi: “Öğrenciler olarak bayram öncesi uzun bir hesap kitap sürecimiz oluyor. ‘Bilete vereceğim parayla İstanbul’da kalıp arkadaşlarımla mı vakit geçirsem’ diye düşünüyor insan. Tren, otobüs, uçak, hiç fark etmiyor. Hiçbiri daha hesaplı değil. Memleketim Konya’ya giderken hep Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) hızlı trenini kullanırdım ancak özellikle bu sene trene binemiyorum. Öğrenci indirimli bilet bile bin lira oldu. Konya’ya uçak da zaten aşağı yukarı bin lira, hiç değilse yolda sefil olmam. Ama bilet almak uzun bir hesap kitap işi. İşte ‘şu firmanın otobüsü bu uçaktan 100 lira daha ucuz’, ‘15’inde değil de 14’ünde gitsem daha ucuz oluyor…’ Sürekli böyle hesaplarla geçiyor günleriniz, başka türlü altından kalkmak mümkün değil. Zaten gidiş dönüş biletini de bir arada almayı finanse edemiyoruz. İki bilet aynı anda alacak paramız yok yani. Hâl böyle olunca 10-15 gün aile evinde geçirmek de maddi yükünüzü hafifletmiyor. Aile evindeyken para harcamasanız bile cebinize kalan parayı biletlere vermek zorunda oluyorsunuz zaten.”

‘O PARAYLA YEMEK YERİM DİYE DÜŞÜNDÜM’

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencisi Betül ise bilet fiyatları yüzünden bu bayram memleketi İzmir’e gitmekten vazgeçtiğini söyledi: “İnsan açıkçası ‘gideceğime o parayla burada yemek yerim’ diye düşünüyor. Otobüs uçak fark etmeksizin 2 buçuk 3 bin lira vereceğim her türlü yola. Ama ben o paraya muhtaç hâldeyim, zaten 1 hafta kalmak da bu paraya değmiyor."

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6-9 HAZİRAN GİDİŞ DÖNÜŞ BİLET FİYATLARI

Uçak

• İstanbul - Diyarbakır: 8 bin 738 TL

• İstanbul - Rize: 13 bin 634 TL

•Ankara - Iğdır: 12 bin 814 TL

• İzmir - Sivas: 10 bin 486 TL

Otobüs

• İstanbul - Hatay: 3 bin 200 TL

• İstanbul - Sinop: 2 bin 800 TL

• Ankara - Van: 4 bin 000 TL

• İzmir - Zonguldak: 3 bin 300 TL

Tren

• İstanbul - Ankara: bin 560 TL

• İstanbul - Sivas: 3 bin 160 TL

• Ankara - Yozgat: 940 TL

• Eskişehir - Manisa: bin 20 TL