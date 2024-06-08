Bayramiç’te çıkan yangında 100 dönüm alan zarar gördü

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde biçerdöver makinesinden çıktığı ileri sürülen yangında 100 dönüm alan zarar gördü.



Yangın, saat 16.15 sıralarında Bayramiç ilçesine bağlı Yahşieli köyü Gölbaşı mevkiinde çıktı. İddiaya göre, biçerdöver makinesinden çıktığı ileri sürülen yangını görenlerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına havadan 1 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, karadan ise 8 arazöz ve çok sayıda orman personeliyle müdahale edildi. Yangın ormanlık alana yaklaşık 5 metre mesafe kala kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.