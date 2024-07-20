Bayramiç’teki orman yangını 24 saat sonra kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını 24 saat sonra kontrol altına alındı. 2.5 hektar alan zarar gördü.

Yangın dün saat 12.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Barajtepe mevkii yakınındaki ormanlık alanda başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, dozer, çok sayıda orman personeli sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından 24 saat sonra saat 12.30 itibariyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 2.5 hektarlık ormanlık alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.