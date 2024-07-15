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Bayramiç’teki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Ajans Haberleri
  • 15.07.2024 23:30
  • Giriş: 15.07.2024 23:30
  • Güncelleme: 15.07.2024 23:30
Kaynak: İHA
Bayramiç’teki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.
Bayramiç ilçesinde saat 15.00 sıralarında Bayramiç Barajı yakınlarındaki Saraycık köyü yakınlarında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile yangın kısmen kontrol altına alındı.

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