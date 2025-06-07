Bayramın birinci günündeki trafik kazalarında 7 kişi öldü, bin 128 kişi yaralandı

(ANKARA)- Bayramın birinci gününde otoyollarda 692 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 7 yurttaş olay yerinde hayatını kaybederken bin 128 yurttaş da yaralandı. Ayrıca 12 bin 407 araca hız ve radar işlemi uygulandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayramın birinci gününde meydana gelen 692 trafik kazasında 7 yurttaşın olay yerinde hayatını kaybettiğini, bin 128 yurttaşın da yaralandığını açıkladı.

Yerlikaya aynı gün 12 bin 407 araca da hız ve radar işlemi yapıldığını duyurdu.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kurban Bayramı’nın 1. günü (cuma) 692 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. bin 128 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Kurban Bayramı’nda Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.

Kurban Bayramı’nın 1. gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre 2 milyon 232 bin 715 araç otoyolları kullandı.

Bayramın 1. gününde trafik ekiplerimizce bu araçlardan 12 bin 407’sine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran yüzde 0,56. Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan yüzde 99,44 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Diğer yüzde 0,56’lık kısmının da daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum.

Onlar da yüzde 99,44’lük kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın."