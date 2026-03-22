Bayramın gündemi: Yoksulluk, adalet demokrasi sorunu

Yoksulluğun, baskı politikalarının, adaletsizliğin günden güne arttığı koşullarda geçirilen bayramın ikinci günü, siyasi partilerin görüşme trafiği ile tamamlandı.

CHP, muhalefeti bütünüyle tasfiye etmeye çalışan AKP ile bayramlaşmazken CHP 17, AKP 14, DEM Parti 9 ve MHP 7 partiyle görüştü.

Gerçekleştirilen ziyaretlerin neredeyse tamamında ülkenin can yakıcı sorunları gündem oldu.

DEM Parti ile CHP arasında gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretlerde ülkenin içinde bulunduğu siyasi tablo, ekonomik kriz, demokrasi sorunu, barış süreci ve tutuklu siyasetçilerin durumu öne çıkan başlıklar oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasını eleştirerek bunun demokrasiyi engellediğini belirtti. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu; kayyum uygulamalarının son bulması, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gezi ve Kobani davası tutuklularının serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi. Çözüm süreci ve demokratikleşme adımlarının somutlaşması gerektiğini savundu. Partiler arasında ‘demokrasi’ vurgularının da öne çıktığı ziyaretlerde CHP-MHP arasında yaşanılan görüşme de dikkat çekti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve beraberindeki heyet CHP’yi ziyaret etti. Görüşmede bayramlaşmanın ardından ekonomi gündemi ön plana çıktı. Yavuzyılmaz, bayramın ilk dakikalarında gelen akaryakıt zammını eleştirerek, “Özellikle AKP henüz bayramın 1. gününün 1. dakikasına maalesef kötü bir şok etkisi yaratacak bir müjde açıkladı! Bayramın 1. gününün 1. dakikasından itibaren akaryakıta devasa bir zam geldi” dedi. Görüşmede CHP’li Yavuzyılmaz, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunu anlatırken MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in de yaşadığı siyasi yasaklamaları hatırlattı. MHP cephesinden de Alparslan Türkeş dönemiyle bugün arasında fark var yanıtı geldi. CHP’ye bir sonraki ziyareti, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz’ın başkanlığındaki heyet gerçekleştirdi. CHP heyeti de İYİ Parti’ye iade-i ziyarette bulundu. Yavuzyılmaz, iktidarın muhalefetin siyaset üretme alanını daralttığını belirterek muhalefetin kenetlenmesinin önemine dikkat çekti. Volkan Yılmaz, enflasyon ve hayat pahalılığı üzerinden hükümetin ekonomi programını eleştirdi. Türkiye’nin yılda 1 milyon istihdam üretmesi gerektiğini ancak bu konuda gelişme yaşanmadığını belirtti.

ÖCALAN’A STATÜ KONUŞULDU

MHP ile DEM Parti, Ramazan bayramı dolayısıyla karşılıklı ziyaret gerçekleştirdi. İki partinin genel merkezlerinde yapılan temaslarda, İmralı Süreci, barış, demokratikleşme ve Meclis gündemine gelebilecek yasal düzenlemeler konuşuldu. MHP heyeti, DEM Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti. DEM Parti’yi ziyarette MHP’li Sadir Durmaz, görüşmede MHP’nin süreç konusundaki yaklaşımını anlattı. Partisinin geçmişten bugüne bu konuda tutarlı bir çizgide olduğunu iddia eden Durmaz, birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukunun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan ise görüşmede, Çözüm Süreci’nin artık daha somut adımlarla ilerlemesi gerektiğini söyledi. Türkdoğan, Meclis komisyonunun raporuna işaret ederek özellikle ilgili bölümlerde yer alan tespitlerin yasalaşmasını beklediklerini belirtti. Türkdoğan, açıklamasında PKK lideri Öcalan’ın süreçteki rolünün tanınması gerektiğini de savundu. Yasal süreç başlaması ve düzenleme yapılması hâlinde, Bahçeli’nin de gündeme getirdiği ‘statü meselesinin’ çözülebileceğini öne sürdü.

DEMOKRASİ VE ADALET MÜCADELESİ

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın geleneksel bayramlaşma etkinliği, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklananların yakınlarından oluşan Aile Dayanışma Ağı’nın da katılımıyla Silivri’deki Dayanışma Merkezi’nde yapıldı. Etkinlikte tutuklu belediye başkanlarının cezaevinden gönderdikleri mesajlar okundu. Mesajların okunmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik konuşma yaptı.

Geleneksel olarak bayramlaşma törenlerinin il binasında yapıldığını, ancak son dönemde yaşananlar nedeniyle Silivri’de buluştuklarını söyleyen Çelik, "Arkadaşlarımız 12 metrekare hücrelerinde, demir parmaklıkların, beton duvarların, dikenli tellerin ardında bir mücadele ve direniş sergiliyorlar. Biz de evet kentin merkezine uzak olsa da hep birlikte burada olursak o dikenli tellerin, demir parmaklıkların, beton duvarların ardına sıcak dayanışma duygularımızı gönderebiliriz diye düşündük. Çok sayıda avukat arkadaşımız zaten şu anda kıymetli başkanlarımızla içeride bayramlaşıyorlar. Sizin sıcak duygularınızı ve burada olduğunuzu başkanlarımıza, belediye bürokratlarını aktarıyorlar” ifadelerini kullandı. Özgür Çelik, konuşmasının ardından Ekrem İmamoğlu’nun gönderdiği mesajı da paylaştı. İmamoğlu’nun mesajında “Biliyoruz ki mücadelemiz cumhuriyet, demokrasi ve adalet mücadelesidir. Bütünüyle bu tarihi mücadele ve direnişin lokomotifi de İstanbul CHP örgütümüzdür, İstanbullu hemşerilerimizdir. Bu benim için çok büyük bir onurdur” ifadelerine yer verdi.