Bayramın ilk gününde 692 kaza: 7 kişi yaşamını yitirdi, bin 128 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayramın birinci gününde 692 trafik kazası meydana geldiğini 7 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 118 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından kaza bilançosunu paylaştı.

Yerlikaya, "Kurban Bayramı’nın 1. günü (Cuma) 692 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. Bin 128 vatandaşımız ise yaralandı." dedi.

Trafik denetimlerinin sürdüğünü aktaran Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre, 2 milyon 232 bin 715 aracın otoyollarını kullandığını dile getirdi.

HIZ VE RADAR CEZASI

Dün ise 12 bin 407 sürücüye hız ve radar işlemi yapıldığını da ifade eden Yerlikaya, "Hız yapmayarak trafik kurallarına uyan yüzde 99,44 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.