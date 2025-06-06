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Bayramın ilk gününde yollar boş kaldı

Ajans Haberleri
  • 06.06.2025 09:54
  • Giriş: 06.06.2025 09:54
  • Güncelleme: 06.06.2025 09:54
Kaynak: İHA
Bayramın ilk gününde yollar boş kaldı

İstanbul’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesim alanları ve çevresi hariç, E-5 ve anayollar boş kaldı. Yollardaki sakinlik dronla havadan da görüntülendi.
İstanbul’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde yollar boş kaldı. Vatandaşların tatilde olması nedeniyle bayramın ilk sabahı E-5 karayolunda sakinlik gözlendi. Kurban kesim alanları çevresi haricinde trafiğin en yoğun olduğu E-5 karayolu Yenibosna çevresindeki sakinlik, dron ile havadan da görüntülendi.

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