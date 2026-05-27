Bayramın ilk gününde yollar boş kaldı: İstanbul'da yoğunluk yüzde 4'e düştü

İstanbul’da 9 günlük Kurban Bayramı'nın birinci gününde yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre trafik yüzde 4 olarak ölçüldü. Trafiksiz D-100 karayolu havadan görüntülendi.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy D-100 Karayolu'nda da yoğunluk olmadığı görüldü.

Normal günlerde yoğunluk yaşanan ana arterler, köprü bağlantı yolları ve toplu ulaşım noktalarında sakinlik gözlendi.

Trafiksiz D-100 karayolu havadan görüntülendi.