Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimine "yürütmeyi durdurma" kararına CHP'den tepki: "Kanuna açıkça aykırıdır"

CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan seçimler sonucunda kura ile CHP'li İbrahim Kahraman'ın kazandığı Başkan vekilliği seçimin AKP tarafından yapılan itiraz üzerine idare mahkemesi "yürütmeyi durdurma" kararı verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcı Gül Çiftci Binici, konuya sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çiftci Binici, şunları kaydetti:

"Bayrampaşa Belediyesi’ndeki seçimlerin ardından verilen 'yürütmeyi durdurma' kararı, kanun tamamen yok sayılarak alınmıştır. Belediye Kanunu’nun 45. maddesi, belediye başkanının herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde meclisin, 1. Başkan Vekili’nin başkanlığında toplanacağını açıkça düzenler. Kanun 'adaydı, yönetemez' dememiştir; tersine, '1. Başkan Vekili yönetir' demiştir. Buna rağmen mahkemenin 'adaydı, yönetemez' gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı vermesi, kanuna açıkça aykırıdır. Bu kararın anlamı nettir: Bayrampaşa Belediyesi’nde halkın iradesiyle seçilmiş CHP'li meclis üyelerinin yetkisini gasp etmeye, hukuku bir kez daha siyasetin sopası haline getirmeye çalışıyorlar. Bu, AKP’nin yargı eliyle Bayrampaşa Belediyesi’ne çökme girişimidir. Bayrampaşa’da seçim sürecinde yaşanan tehditler, baskılar ve şimdi verilen bu karar, aynı zincirin halkalarıdır."