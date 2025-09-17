Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

Bayrampaşa Belediyesine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uazklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan MUTLU, hakkında “Rüşvet Alma, Kamu Kurum ve Kuruluşların İhalesine Fesat Karıştırmak ve Zimmet” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.09.2025 tarih ve 2025/1310 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."

MUTLU'DAN AÇIKLAMA

Görevden uzaklaştırılan Mutlu, sosyal paylaşım sitesi X üzerinden açıklamada bulundu. Mutlu, "Tutuklanmamın ve görevden uzaklaştırılmamın tek nedeni; AK Parti’ye katılma baskısına boyun eğmememdir. Takdir Bayrampaşalı komşularımızın ve Türk milletinindir" dedi.

26 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında olduğu 45 kişi 13 Eylül Cumartesi gözaltına alınmış, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da dahil olduğu 26 kişi 16 Eylül akşamı tutuklanmıştı. 19 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

Hasan Mutlu, İstanbul'da tutuklanan 11'inci ilçe belediye başkanı oldu.