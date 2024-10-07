Bayrampaşa Belediye Başkanı Mutlu: "Sahiplenelim, kısırlaştıralım, yaşatalım"

İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde barınaktan köpek sahiplendi.

Sahiplendiği köpeğe Mavi ismini veren Başkan Hasan Mutlu, "Biz, şehirlerimizdeki sokak hayvanları sorununu onları öldürerek değil, yaşatarak çözmekten yanayız. Yeni merkezimizde can dostlarımıza en iyi hizmeti veriyor, onları yaşama döndürmek için elimizden geleni yapıyoruz. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde barınağımızdaki bir köpeğimizi sahiplendik ve ona Mavi ismini verdik.

Mavi’nin şimdi bir evi var. Ancak halen sahiplenilmeyi bekleyen çok fazla can dostumuz var. Bu anlamda Bayrampaşalı hayvansever vatandaşlarımızdan ve iş insanlarımızdan barınağımızda bulunan hayvanlarımızın sahiplenmesi hususunda destek bekliyoruz. Sahiplenelim, kısırlaştıralım, yaşatalım" diye konuştu.