Bayrampaşa Belediyesi'nde istifa dalgası sürüyor: Murat Salman, CHP'den istifa etti

CHP'li Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Murat Salman partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Salman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istifasına ilişkin detaylara yer verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bayrampaşa Belediye Meclis Üyeliği görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını belirten Salman, bundan sonra yoluna bağımsız Meclis üyesi olarak devam edeceğini vurguladı.

Salman, "Görev yaptığım süre boyunca kendi kişisel menfaat ve çıkarlarım için kimseden bir şey talep etmedim, bundan sonra da kimseden bir destek talebim yoktur" ifadesini kullandı.

Salman, şunları kaydetti:

"Meclis üyesi seçilmem sadece bir partinin ya da bir kesimin etkisiyle olmamıştır. 2019 yılında Yıldırım Mahallesi'nde muhtar adayı olduğum dönemde aldığım oyların etkisi büyüktür. Bundan sonra bütün Bayrampaşalı hemşehrilerimin Meclis üyesi olmak bana güç katacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi listelerine oy veren vatandaşlarımıza, destek veren tüm dostlarıma ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bayrampaşa için aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim."