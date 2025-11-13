Bayrampaşa Belediyesi'nde 'kedilik makamı'na kayyum: Bulut gitti, Duman geldi

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine AKP kazanana kadar tekrar edilen seçimlerde Başkanvekili olan AKP'li İbrahim Akın, Mutlu'nun sahiplendiği ve "Bulut" adını verdiği kediyi belediyeden uzaklaştırdı ve yerine "Duman" isimli kediyi getirdi.

İbrahim Akın'ın, Mutlu’nun sahiplendiği ve "Bulut" adını verdiği kediyi Belediyeden attı. Bulut'u, Bayrampaşa Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Bahar Bozkurt sahiplenerek evine aldı. AKP'li Akın, Hasan Mutlu'nun kedisi Bulut'u belediyeden uzaklaştırdıktan sonra yerine Duman isimli kediyi aldırdı.

Gelişmeyi sosyal medyadan esprili bir şekilde duyuran Bayrampaşa Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Seda Türkoğlu Çam, "kediye kayyum" atandığını ifade etti.

Çam, şu ifadeleri kullandı:

"Bayrampaşa Belediyesi’nde Bulut'un yaş mamalarda yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevden uzaklaştırılması üzerine, İçişleri Bakanlığınca kedilik makamına kayyım atanmış ve Duman ‘kedivekili’ olarak tayin edilmiş!

Ne diyim, partizanlık ve ayrıştırma politikanızı kedilere kadar indirgediniz.

Bulut gitti, Duman geldi.

Ama Bayrampaşa’da hava değişmedi: Sisli hava ve kirli siyaset!"