Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda, kelepçe ile tehdit edilen CHP'li Deniz Uykan da gözaltına alındı

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda, aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan CHP'li belediye meclis üyelerinden birinin, 2 ay önce partisinden istifa etmesi için tehdit mesajları gönderilen Deniz Uykan olduğu ortaya çıktı.

KELEPÇE FOTOĞRAFI GÖNDERİLMİŞTİ

CHP Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Deniz Uykan, 2 ay önce WhatsApp üzerinden tehdit edilmişti.

Uykan'a tehdit içerikli mesajlar ve kelepçe fotoğrafı gönderilmişti. Uykan, konu hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Söz konusu kişilerin Uykan’a “Korkma ve kaçmaya çalışma. Gözümüz üzerinde. Devlet her zaman 18 yaşındadır! Unutma!” mesajlarını yolladıkları ve parti üyeliğinden istifa dilekçesine dair boş bir şablon yolladıkları da ortaya çıkmıştı.

Deniz Uykan, 12 Temmuz'da X hesabı üzerinden konuya ilişkin şu açıklamayı paylaşmıştı: