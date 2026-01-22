Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon: 4 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'da Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Dün gözaltına alınan 12 kişiden 4'ünün işlemleri tamamlandı. 4 kişi, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Gözaltındaki 8 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dün, soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alınmıştı. Firari bir kişiye yönelik çalışmaların ise devam ettiği kaydedilmişti.