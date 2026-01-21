Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon: Gözaltılar var

İstanbul'da Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yeni operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile bir kısım belediye görevlileri ve özel şahıslara yönelik, zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen soruşturma kapsamında;

Alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlık kapsamındaki şüpheli ifadeleri ile teşhis işlemleri ve bir kısım şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonuçlarına göre atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen 13 şüpheli hakkında 21/01/2026 (bugün) tarihinde eşzamanlı olarak, yakalama ve gözaltı işlemi ile konut ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri icra edilmiş olup neticesinde 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

2 şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir."