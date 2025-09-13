Giriş / Abone Ol
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda MHP'li yönetici de gözaltında

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yasin Sönmez de gözaltına alındı. Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, operasyonlarda, aralarında belediye başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 44 isim gözaltına alınmıştı.

Siyaset
  • 13.09.2025 13:07
  • Giriş: 13.09.2025 13:07
  • Güncelleme: 13.09.2025 13:40
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: Yasin Sönmez (solda) ve Devlet Bahçeli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yasin Sönmez, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 44 isim gözaltına alındı.

Halk TV'nin aktardığına göre, CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da gözaltına alındığı operasyonda MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yasin Sönmez de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

