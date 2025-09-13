Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda MHP'li yönetici de gözaltında

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yasin Sönmez, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 44 isim gözaltına alındı.

Halk TV'nin aktardığına göre, CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da gözaltına alındığı operasyonda MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yasin Sönmez de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.