Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltına alınan MHP'liler partiden ihraç edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan Milliyetçi Hareket Partili (MHP) isimler partiden ihraç edildi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 45 isim arasında MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ile Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez de yer aldı.

MHP İstanbul İl Başkanlığı, konuya ilişkin bugün (17 Eylül Çarşamba) yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ve Bayrampaşa İlçe Üyesi Emin Sönmez hakkında kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin işlemleri 13.09.2025 tarihinde başlatılmış olup süreç tamamlanmıştır."

26 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

45 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da yer aldığı 26 kişi dün tutuklanmıştı.

Bugün ise Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.