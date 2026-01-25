Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: Hasan Mutlu'nun kardeşi dahil 8 kişi daha tutuklandı

Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve savcılık ifadelerinin ardından Bayrampaşa Belediyesi'nin tutuklu Başkanı Hasan Mutlu’nun kardeşi Ayhan Mutlu ile Ahmet Tufan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüphelilerden, görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun kardeşi Ayhan Mutlu ile Ahmet Tufan'ın da arasında olduğu 8 kişinin tutuklanmasına karar verildi.

Hakimlik, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Soruşturma kapsamında, yeni alınan müşteki, tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri, teşhis işlemleri ve dijital delillerin incelenmesi sonucu haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.