Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında iki kişi daha tutuklandı

Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve savcılık ifadelerinin ardından Bayrampaşa Belediyesi'nin tutuklu Başkanı Hasan Mutlu’nun kardeşi Ayhan Mutlu ile Ahmet Tufan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayrampaşa Belediyesi’ne geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda toplam 13 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin farklı günlerde adliyeye sevk edilmesine karar verilmişti.