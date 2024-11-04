Bayrampaşa Belediyesi, TÜYAP kitap fuarında

41'inci TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na katılan Bayrampaşa Belediyesi, Belediye'nin proje, hizmet ve faaliyetlerini ziyaretçilere tanıtıyor. Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, 10 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın 41’inci kez kapılarını kitapseverlere açtı. Bini aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen fuarda, yüzlerce yazar İstanbul ve çevre kentlerden okuyucularla buluşuyor.

Fuarda stant açan Bayrampaşa Belediyesi de proje, hizmet ve faaliyetlerini ziyaretçilere tanıtıyor. Belediye Başkanı Hasan Mutlu da fuara katılarak belediyenin standında incelemelerde bulundu ve fuar alanını gezdi. Bayrampaşa Belediyesi'nin standı 433/B’de yer alıyor.

Öte yandan, fuarın ana teması olan 'çocukluk şenliktir'e uygun olarak 8 Kasım Cuma günü Yuvamız Bayrampaşa’da eğitim gören 25 çocuktan oluşan koro, fuar merkezinde bir konser verecek. Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar, 10 Kasım 2024 Pazar akşamı saat 19.00’da sona erecek.