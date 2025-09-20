Bayrampaşa Belediyesi’nde başkan vekili seçimi yarın yapılacak

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonla tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde yarın saat 10.00'da başkan vekili seçimi yapılacak.

Belediye binasına vatandaşlar alınmayacak, ancak seçim canlı olarak belediye bahçesinde dev ekranda takip edilebilecek..