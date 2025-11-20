Bayrampaşa Belediyesi’nin AKP’li başkan vekili işten çıkarmalara başladı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun 16 Eylül 2025'te tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimi CHP'nin adayı kazanmıştı. Ancak mahkeme kararıyla seçim iptal edilmiş ve yenilenen seçimi AKP'nin adayı İbrahim Akın kazanmıştı.

CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam yaptığı yazılı açıklamada AKP’li Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın'ın belediye çalışanlarını işten çıkardığını duyurdu. CHP İlçe Başkanı Alican Çam’ın açıklaması şöyle: