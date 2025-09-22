Bayrampaşa CHP’de kaldı

Haber Merkezi

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanvekili seçimi yapıldı. Geçtiğimiz günlerde tutuklanan ve görevden alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yerine başkan vekili belli oldu. İlk dört turda çoğunluğun sağlanamadığı seçimde başkan vekili kura ile netleşti. Çekilen kura neticesinde CHP adayı İbrahim Kahraman başkan vekili seçildi.

Saat 10.00’da başlayan seçimde, CHP’nin adayı İbrahim Kahraman ile AKP’nin adayı İbrahim Akın yarıştı. İlk turda AKP’li aday 19 oy, CHP’li aday ise 18 oy aldı. Ancak üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.

İkinci turda ise 18-18 eşitlik çıktı. Bir oy geçersiz sayıldı. Üçüncü ve dördüncü turda da eşitlik bozulmadı. Bunun üzerine kura çekimine gidildi ve CHP’nin adayı İbrahim Kahraman Bayrampaşa Belediyesi Başkan vekili seçildi. Kura çekiminin ardından CHP ve AKP’li üyeler arasında gerginlik yaşandı. Oylamanın ardından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kura sonucunda hak yerini buldu. Belediye başkanımızın özgürlüğe kavuşması açısından da önemli bir durum bu. En kısa zamanda Hasan Mutlu’nun çıkarak görevinin başına dönmesini bekliyoruz" dedi.

UTANMAZLIKTA BUGÜN

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise "Tüm bu organize çökme girişimine karşı burada bir meclis başkan vekilliği seçimi gerçekleşti. Oylamalar esansında işaretlenmiş oy pusulalarıyla oy kullandırdılar. Bunların hepsi tutanak altına alındı. Ben burada haftalardır, türlü tehdit ve şantajlara rağmen, bir adım geri adım atmadan Bayrampaşa halkına sahip çıkan 18 belediye meclis üyemize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Çelik, şunları söyledi: "Aynı anda bir yargı tacizini yaşıyoruz. Türkiye, 12 Eylül’den daha karanlık günler yaşıyor. Ancak kimse umutsuzluğa kapılmasın. Adalet ve demokrasinin mücadelesini sürdüreceğiz. Tıpkı burada olduğu gibi halk kazanacak."

Seçim sonuçlarının ardından AKP’nin sonuçların iptali için yargıya başvuracağı öğrenildi. Saray rejimi halkın iradesine muhalefete yönelik operasyonlarla el koyarken AKP İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada "Bugün Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği Meclis Üyelerimizin iradesi açık bir şekilde gasp edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Geçtiğimiz hafta CHP’li dört meclis üyesinin partilerinden istifa etmesinin ardından CHP, Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde çoğunluğu kaybetmişti. 37 meclis üyesinin bulunduğu belediye meclisinde son istifaların ardından CHP’nin 18 üyesi bulunuyordu. AKP, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin sayısı ise 19’a yükselmişti.