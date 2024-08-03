Bayrampaşa'da ağabeyini silahla yaralayan zanlı yakalandı
Kaynak: AA
Bayrampaşa'da alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu ağabeyini silahla yaralayan zanlı, Bulgaristan'a kaçmak isterken yakalandı.
Yıldırım Mahallesi'nde sabah Raif T. (40), uluslararası otobüs şoförlüğü yapan ağabeyi Rahmi T'nin (43) kullandığı aracın önünü kesti. Raif T, ağabeyini silahla yaraladıktan sonra, otomobiliyle kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Rahmi T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından Tekirdağ'a gittiği ve Bulgaristan'a kaçma hazırlığında olduğu tespit edilen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.