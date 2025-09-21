Bayrampaşa'da başkan vekili seçiliyor: Oylama dördüncü tura kaldı

Geçtiğimiz günlerde tutuklanan ve görevden alınann Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine başkan vekili seçiliyor.

Bugün (21 Eylül Pazar) Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde sandık kuruldu.

Saat 10.00’da başlayan seçimde, CHP’nin adayı İbrahim Kahraman ile AKP’nin adayı İbrahim Akın yarıştı. İlk turda AKP’li aday 19 oy, CHP’li aday ise 18 oy aldı. Ancak üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçildi.

İkinci turda ise 18-18 eşitlik çıktı. Oylar, dördüncü turda da eşit çıkınca oylama dördüncü tura kaldı.

Seçimin kaderi dördüncü turda belirlenecek.

CHP'nin 18 üyesinin bulunduğu mecliste, AKP, MHP ve bağımsız üyelerin sayısı 19.