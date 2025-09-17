Bayrampaşa'da başkan vekili seçiminin yapılacağı tarih belli oldu

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçiminin tarihi belli oldu.

İstanbul Valiliği, başkan vekili seçiminin 21 Eylül Pazar günü saat 10:00'da yapılacağını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca; "Hakkında rüşvet alma, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan MUTLU İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.09.2025 tarihli ve 2025/1310 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 17.09.2025 tarihli Olur’u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" denildi.

26 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında olduğu 45 kişi 13 Eylül Cumartesi gözaltına alınmış, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da dahil olduğu 26 kişi 16 Eylül akşamı tutuklanmıştı. 19 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

Hasan Mutlu, İstanbul'da tutuklanan 11'inci ilçe belediye başkanı oldu.

Kararın ardından açıklama yapan Mutlu, "Tutuklanmamın ve görevden uzaklaştırılmamın tek nedeni; AK Parti’ye katılma baskısına boyun eğmememdir" dedi.