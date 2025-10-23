Bayrampaşa'da başkan vekili seçiminin yeniden yapılacağı tarih belli oldu

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçiminin yeniden yapılacağı tarihi belli oldu.

Bayrampaşa'da kura ile belirlenen başkanvekili seçimleri hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Bu kararın ardından ikinci seçim tarihi belli oldu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, CHP'nin seçimlerin yürütmesinin durdurulması kararına yaptığı itirazın geri çevrildiği belirtildi. Yeni seçimin 26 Ekim Pazar günü yapılacağı belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"21 Eylül 2025 tarihinde yapılan Belediye Meclisinin Başkan Vekilini seçmek üzere yapılan Meclis Toplantısında Meclis Üyesi İbrahim Kahraman Belediye Başkan Vekili olarak seçilmiştir. İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 09/10/2025 tarih ve 2025/1870 sayılı kararı ile 21/09/2025 tarih ve 2025/78 sayılı meclis kararı için yürütmenin durdurulması kararı alınmıştır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesine ait 22/10/2025 tarih ve 2025/1474 sayılı kararında da konuya ilişkin yürütmenin durdurulması kararına yapılan itirazın reddine karar verilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince; Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."

Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Hasan Mutlu, sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi:

"Ya AKP’ye katıl, ya hapse katıl tehdidine boyun eğmediğim için 41 gündür Silivri Zindanı’ndayım. Yapılan belediye başkan vekilliği seçimini de kazanmamıza rağmen şimdi de seçim iptal ediliyor ve seçim yenilenme kararı alınıyor. Diyecek söz kalmadı artık. Vicdanlara sesleniyorum; Ak Parti Bayrampaşa Belediyesi’ni işgal edene kadar seçim mi yapacağız?"