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Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın: Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

İstanbul Bayrampaşa'da bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş merkezinde çıkan yangında mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı. Yangında müdahale eden 4 itfaiyeci dumandan etkilendi.

Güncel
  • 02.08.2023 10:42
  • Giriş: 02.08.2023 10:42
  • Güncelleme: 02.08.2023 11:24
Kaynak: DHA-AA
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Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın: Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

İstanbul'da Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Söndürme çalışmaları sırasında 4 itfaiye personeli dumandan etkilendi. Yangın sırasında binada mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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