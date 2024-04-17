Bayrampaşa'da iş yerinde hafif makinalı silah ele geçirildi: 1 gözaltı

Bayrampaşa'da polis, ihbar üzerine iş yerinde yaptığı aramada, hafif makinalı silah ele geçirdi. Şüpheli, gözaltına alındı.

Bayrampaşa Asayiş Büro Ekipleri, dün saat 16.00 sıralarında Bayrampaşa Kuru Gıda Hali içerisindeki bir iş yerinin çalışanında silah bulunduğu ihbarını aldı. İş yerinde gelen ekipler, yaptıkları aramada, hafif makinalı silah, boş şarşör ve 16 adet fişek ele geçirdi. Silahla yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere Cevatpaşa Şehit Burak Bülbül Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.