Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışmasında yol çöktü: 1 işçi göçük altında

Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde İSKİ'nin kanalizasyon çalışması sırasında yol çöktü.

İşçilerden biri göçük altında kaldı, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.