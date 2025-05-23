Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışmasında yol çöktü: 1 işçi göçük altında
Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışması sırasında bir işçi göçük altında kaldı. Ekiplerin işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde İSKİ'nin kanalizasyon çalışması sırasında yol çöktü.
İşçilerden biri göçük altında kaldı, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.