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Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışmasında yol çöktü: Göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışması sırasında bir işçi göçük altında kaldı. İşçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla göçük altından çıkarıldı.

Güncel
  • 23.05.2025 12:34
  • Giriş: 23.05.2025 12:34
  • Güncelleme: 23.05.2025 13:18
Kaynak: AA
Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışmasında yol çöktü: Göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Fotoğraf: AA

Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı.

Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde İSKİ'nin kanalizasyon çalışması sırasında yol çöktü.

İşçilerden biri göçük altında kaldı, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İşçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

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