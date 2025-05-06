Bayrampaşa'da market çalışanına saldıran şüpheli yakalandı: Görüntüler ortaya çıktı
İstanbul Bayrampaşa’da bir zincir markette alışveriş yapan E.T., geçiş tartışması yaşadığı kasiyer B.Ü.’ye tekme ve yumrukla saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası kaçan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
İstanbul Bayrampaşa'da, alışveriş yaptığı zincir markette tartıştığı kasiyeri darbettikten sonra kaçan şüpheli, kısa sürede yakalanırken yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 2 Mayıs'ta Muratpaşa Mahallesi'ndeki zincir markette meydana geldi.
İddiaya göre; alışveriş yapan E.T., kasaya yönelen market çalışanı B.Ü.'ye yol vermedi.
Çalışanın geçişine de izin vermeyen E.T. ile B.Ü. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Şüpheli E.T., market çalışanına önce tekme attı daha sonra yumruk atarak yere düşürdü. Yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay sonrası kaçan şüpheli dün yakalanıp polis merkezine götürüldü.