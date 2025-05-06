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Bayrampaşa'da market çalışanına saldıran şüpheli yakalandı: Görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Bayrampaşa’da bir zincir markette alışveriş yapan E.T., geçiş tartışması yaşadığı kasiyer B.Ü.’ye tekme ve yumrukla saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası kaçan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Güncel
  • 06.05.2025 10:24
  • Giriş: 06.05.2025 10:24
  • Güncelleme: 06.05.2025 10:33
Kaynak: DHA
Bayrampaşa'da market çalışanına saldıran şüpheli yakalandı: Görüntüler ortaya çıktı
Fotoğraf: DHA

İstanbul Bayrampaşa'da, alışveriş yaptığı zincir markette tartıştığı kasiyeri darbettikten sonra kaçan şüpheli, kısa sürede yakalanırken yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Mayıs'ta Muratpaşa Mahallesi'ndeki zincir markette meydana geldi.

İddiaya göre; alışveriş yapan E.T., kasaya yönelen market çalışanı B.Ü.'ye yol vermedi.

Çalışanın geçişine de izin vermeyen E.T. ile B.Ü. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Şüpheli E.T., market çalışanına önce tekme attı daha sonra yumruk atarak yere düşürdü. Yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sonrası kaçan şüpheli dün yakalanıp polis merkezine götürüldü.

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