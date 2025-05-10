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Bayrampaşa'da meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 10.05.2025 15:56
  • Giriş: 10.05.2025 15:56
  • Güncelleme: 10.05.2025 15:57
Kaynak: AA
Bayrampaşa'da meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Bayrampaşa'da kontrolden çıkan iş makinesi seyir halindeki motosiklete çarptıktan sonra devrildi, kazada 2 kişi yaralandı.

Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde, yokuş aşağı inen Sadullah Ö. idaresindeki iş makinesi seyir halindeki motosiklete çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iş makinesinin sürücüsü Sadullah Ö. ile motosiklet sürücüsü Mazlum Ç. hastaneye götürüldü.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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