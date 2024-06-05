Bayrampaşa'da plastik imalathanesinde yangın

Bayrampaşa'da bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Günün erken saatlerinde çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, plastik ham madde imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangından yükselen dumanlar, İstanbul'un birçok noktasından görüldü.

Yangın, saat 06.30 sıralarında, Bayrampaşa Vatan Mahallesi'nde bulunan iki katlı binanın üst katında, plastik ham madde imalatı yapılan iş yerinde meydana geldi.

İddiaya göre; iş yerinden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangında, herhangi bir can kaybı ve yaralı olmazken yanan iş yerinin önündeki bir kamyonet alevlerden etkilenerek hasar gördü.

Yangında, iş yeri ve kamyonet kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.